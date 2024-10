Negozi storici, uno stillicidio. Chiude anche "Ma Maison"

Follonica sta cambiando, seguendo il trend che sta colpendo ormai da tempo tutta Italia. La città ha assistito a un preoccupante cambiamento del tessuto urbano: negozi storici e piccole attività commerciali stanno gradualmente scomparendo, sostituiti da monolocali e bed & breakfast per turisti. Un fenomeno che sta anche trasformando l’identità della città. Sicuramente la stagione estiva ridotta e meno proficua, l’acquisto di prodotti online e il rincaro degli affitti dei fondi commerciali non ha aiutato i commercianti. Il Comune è chiamato a fare la sua parte, intervenendo con politiche che favoriscano il commercio locale e disincentivino la riconversione degli spazi a uso turistico. Ma intanto i cittadini assistono alla trasformazione della loro città, continuando a veder chiudere molte delle attività commerciali che hanno fatto la storia della città del Golfo. L’ultima ad annunciare la cessazione dell’attività è stata "Ma Maison", in via Norma Pratelli, che per 40 anni ha servito follonichesi e non solo con la sua oggettistica di arredo per la casa. A comunicarlo è stata la stessa titolare sui suoi canali social, con un messaggio per i clienti. Tiziana Buonavita, la proprietaria del negozio, spiega la situazione che sta colpendo i commercianti e che ha portato alla chiusura della sua attività. "Non è mistero – dice – che il sistema ha affondato sempre di più i piccoli commercianti che una volta riempivano e illuminavano i centri delle città. La cultura del consumo ha spinto sempre di più i colossi a basso costo tutto usa e getta. In più il costo della vita negli ultimi anni è schizzato alle stelle e gli stipendi sono rimasti come erano. Tutto sta cambiando e non in meglio. Ringrazio tutti i clienti che ci hanno accompagnato in questi anni".

Viola Bertaccini