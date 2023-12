Natale in città. Il primo evento è con il Grinch

In città è possibile immergersi in una suggestiva atmosfera natalizia Villaggio di elfi e cantastorie, mercatini di Natale, mostra di presepi, animazione in piazza, spettacoli pirotecnici, eventi per i più piccoli e tanto altro: Grosseto è pronta a vivere l’atmosfera di festa che accompagna il Natale, regalando ai propri cittadini e ai numerosi visitatori momenti indimenticabili. Ed è pronta a farlo grazie alla proficua collaborazione con l’Istituzione le Mura e il Centro commerciale naturale. Il programma è stato presentato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e assessori Bruno Ceccherini, Luca Agresti, dal presidente dell’Istituzione le Mura Alessandro Capitani e della presidente del Ccn Agata Renzo. il Cassero si trasformerà nel magico villaggio di Natale mentre sarà il Grinch l’attrazione più attesa di questa terza edizione. Oggi e domani e poi dall’8 al 10, dal 15 al 17 e dal 21 al 30 dicembre, con orario 15.30-19.30, il Grinch si aggirerà nei sotterranei del Cassero senese e della Fortezza medicea trasformati per l’occasione nel villaggio di Babbo Natale. Nello stesso periodo, Grosseto ospiterà anche il villaggio di elfi e cantastorie. Sempre al Cassero, da oggi a sabato 30 si può visitare la mostra dei presepi, realizzata in collaborazione con la Caritas diocesana e dedicata al tema della pace, infine non mancheranno le visite guidate al Cassero e alla Fortezza, in programma il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Si consiglia di prenotare, contattando Le Orme allo 0564 416276. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al villaggio di Babbo Natale. Parallelamente anche il Ccn ha stilato un cartellone con 20 eventi. Con i concerti si parte sabato 11 dicembre, in piazza Pacciardi con "I Matti delle Giuncaie" Originali gli eventi di decorazione vivente ispirati al romanzo di Charles Dickens, "Canto di Natale" , domani il primo appuntamento. Spazio anche al teatro, la prima rappresentazione, dal titolo "Mettici il cuore" sarà ospitata all’interno del negozio Madamadorè domenica 17 . Infine Domenica 23 "Grande parata di Natale". Anche le frazioni saranno protagoniste di eventi imperdibili.