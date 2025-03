Nasconde droga. Patteggia quattro mesi

Lo fermarono in Corso Carducci per un normale controllo e scoprirono, a dicembre dello scorso anno, che in quel braccio ingessato nascondeva droga. Ha negato di avere con sé sostanze stupefacenti ma, di fronte agli agenti del nucleo operativo per la sicurezza della Polizia municipale, ha cominciato a innervosirsi. Così lo hanno portato al Comando dove lo hanno perquisito. Sotto all’ascella, aveva nascoste 19 sfere di cocaina e due di eroina. E per lui sono scattate le manette.

Gli agenti del nucleo sicurezza della polizia municipale, sabato poco prima dell’ora di cena, stavano tenendo d’occhio le strade del centro quando hanno visto il 22enne di origini tunisine che avevano già fermato con un po’ di droga. Allora, il giovane aveva nascosto 12 dosi di cocaina nel gesso del braccio destro. Ma era stato sorpreso dagli agenti della municipale. Questa volta si era messo l’involucro con 19 dosi di cocaina e due di eroina, per un totale di circa 12 grammi, sotto la felpa, tra la maglietta e l’ascella.

Wassim Briki, questo il nome del pusher tunisino, è stato arrestato. Il giovane, in tasca, aveva anche 190 euro in contanti. Cocaina, eroina e soldi sono stati sequestrati. Ieri il ragazzo, che era anche senza documenti quando è stato fermato, è stato portato in tribunale. Di fronte alla giudice Agnieszka Karpinska era accusato di detenzione ai fini di spaccio. Difeso dall’avvocato Giulio Parenti, ha patteggiato un anno e 4 mesi con il pagamento della multa e la sospensione condizionale della pena.