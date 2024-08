Nasce la Rural design week. Sarà una settimana di mostre

Design, industrie creative e sviluppo territoriale. Sono questi i tre elementi su cui si regge la Rural Design Week - Edizione Zero che apre oggi a Santa Fiora e che durerà fino a sabato. Una settimana di mostre, workshop ed eventi dedicati al design, l’iniziativa sarà inaugurata oggi, alle 18.30 nella Sala del Popolo. Tutto parte da un’idea di Mirko Tattarini, professore all’Isia di Firenze, e trova radici nell’esperienza della candidatura del Monte Amiata a "Capitale della Cultura" al cui dossier si ispira. L’edizione zero è organizzata dall’Associazione Rude in collaborazione con Isia Firenze e con il Comune di Santa Fiora. Durante la settimana un momento centrale sarà il workshop "Solar Design: oggetti e scenari di rigenerazione post-globale" a cui partecipano 11 iscritti provenienti da tutta Italia che si riuniranno a Santa Fiora per ideare e progettare. Sono due le mostre che sarà possibile visitare: la prima, "Design Fiction", è allestita nella Sala del Popolo del Palazzo comunale, ed è realizzata in collaborazione con "Mirabili Design" di Formitalia Luxury Group di Quarrata. In esposizione 13 poltrone interpretate da altrettanti giovani designer del corso di Design Strategico del Biennio Magistrale di Isia Firenze. Il progetto, presentato in prima istanza al Fuorisalone di Milano 2023, veicola un forte messaggio ecologico. La seconda mostra, allestita nel complesso dell’ex chiesa di Sant’Antonio, dal titolo "Post Global Village: oggetti migratori", è un’installazione presentata alla settimana del design di Milano 2024. Un progetto di design speculativo ispirato e dedicato al fenomeno delle migrazioni, in particolare climatiche, per una riflessione sul cambiamento in atto, con effetti sia locali che planetari che affliggono comportamenti e cultura materiale.