Nasce il Consiglio dei Giovani di Pitigliano: partecipa!

"Pitigliano sei tu": è questo lo slogan scelto dal Comune per invitare i giovani a partecipare alla costituzione del Consiglio comunale dei giovani, in vista delle elezioni che si terranno a ottobre. È stata inviatauna lettera ai ragazzi residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in cui è riportato il regolamento con tutte le informazioni per partecipare da elettori o per avanzare la propria candidatura. "Il Consiglio comunale dei giovani è uno strumento di cittadinanza attiva che consente ai giovani di concorrere alle scelte che riguardano il territorio – commenta Alessandro Polidori (nella foto), consigliere con delega alle Politiche giovanili –. E’ un’opportunità importante per esprimere opinioni e idee e incidere sulle scelte che riguardano la vita di Pitigliano. E’ anche un modo per crescere e fare esperienze e per mettersi in gioco rendendosi utili per la comunità. Per questo auspichiamo la massima partecipazione, ora sta a noi giovani coglierla e farla crescere". Il Consiglio dei giovani è un organo democratico di rappresentanza, che sarà autonomamente istituito dal Comune di Pitigliano. Potrà anche presentare proposte di deliberazione al Consiglio e alla giunta e potrà esprimere parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti emanati che riguardano i giovani e la condizione giovanile. "E’ un progetto a cui teniamo tantissimo – commenta il sindaco Giovanni Gentili – ed essendo il primo Consiglio comunale dei Giovani istituito a Pitigliano con questa modalità sarà una sfida importante anche per l’Amministrazione. Il Comune garantirà un’interlocuzione costante con i giovani che siederanno nel futuro Consiglio". Chi fosse interessato può consultare il sito del Comune. Info: [email protected]

Giancarlo Carletti