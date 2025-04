Musica, solidarietà e AmeriKans. Canzoni, danze e poesie. Spettacolo al teatro Moderno

GROSSETO

Sono gli AmeriKans. Li riconosci subito perché lo stile è inconfondibile : country con cappello da cowboy, jeans e camicia. Stanno affinando gli ultimi dettagli per lo spettacolo al Teatro Moderno "AmeriKans, canzoni, danze e poesie che riuniscono generazioni", sabato 3 maggio alle 21. Una serata all’insegna della grande musica e della solidarietà grazie alla band grossetana che da anni porta sul palco l’energia e le sonorità del rock, pop e country di matrice americana e inglese. Sul palco, insieme agli AmeriKans, ci saranno anche ospiti d’eccezione: la nota attrice e presentatrice Laura Ormezzano e due talentuosi ballerini, Andrea Pozzi ed Elisabetta Martucci, reduci da una tournée in Brasile, pronti ad arricchire lo spettacolo con coreografie coinvolgenti.

Lo scopo dello spettacolo : tutti i componenti dello spettacolo hanno scelto di donare parte del ricavato all’associazione La Farfalla impegnata attivamente sul territorio grossetano. "Abbiamo bisogno della partecipazione attiva della cittadinanza grossetana- dicono i componenti della band- già abbiamo venduto 300 biglietti ma sono disponibili ancora tanti biglietti (più di 500). Porteremo in scena uno spettacolo che ci vede impegnati da un anno di prove, perché non saremo soli ma abbiamo chiamato ad affiancarci due ballerini professionisti e l’attrice Ormezzano. Vi aspettiamo numerosi". "Grosseto é fortissima nell’ambito sociale- dice l’assessore Luca Agresti- ci sono tantissime persone che si dedicano ad aiutare gli altri, come succede in questo caso con La Farfalla e di questo gruppo di artisti".

La formazione degli AmeriKans vede Simone Secches come voce solista, Roberto Calussi al basso, Paolo Pozzi alla chitarra ritmica e cori, Emanuele Maniaci alla chitarra solista e cori, Riccardo Luongo tastiere e cori, Antonio Derrico alla batteria ed Alessandro Bonafini alle percussioni.

I biglietti sono acquistabili su TicketOne, contattando il numero 348-2347365 o presso la biglietteria del Teatro Moderno a partire dalle ore 16 del 3 maggio. Un appuntamento da non perdere per trascorrere ora in allegria a fare del bene.

Maria Vittoria Gaviano