Musica e progetti Lanzini, video e tour italiano

Il clarinettista maremmano Giovanni Lanzini è il protagonista di un video musicale, presentato in anteprima nel Museo archeologico, dove suona brani di Vivaldi in diversi musei di Grosseto e al Teatro degli Industri. Questa clip aprirà ogni appuntamento del suo tour "Clarinettissimo", che inizierà il prossimo mese da Marsala, luogo scelto per lo sbarco dei Mille, e che si concluderà a Trieste. Arriverà anche a Grosseto, ma le date sono ancora da definire.

"Voglio ringraziare sia Lanzini che tutto il sistema culturale grossetano – dice l’assessore alla Cultura, Luca Agresti –. Questo è un lavoro importante, realizzato grazie al grande lavoro di squadra. Il nostro compito è quello di tenere alta la qualità della cultura in questa città. Per noi è un grande onore aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che porterà la nostra città in tutta Italia. Sarà un modo per farsi conoscere da tutti".

"Suonerò il mio clarinetto – dice Giovanni Lanzini – accompagnato anche da ritmi rock. Con questo tour racconterò i miei 40 anni di carriera. Suonerò brani di diversi autori, da Vivaldi fino agli Abba. Il maestro mi perdonerà per aver suonato Le quattro stagioni con il clarinetto, anziché con il violino. Ho voluto coinvolgere nella videoclip, tutti i luoghi culturali della città. Il video è stato realizzato dalla Gomma&Colla Productions, già curatori del video per la candidatura di Grosseto a capitale della cultura".

Il video verrà mostrato dopo la riproduzione dei suoni di un temporale, seguendo lo schema con il quale Vivaldi ha composto la musica de l’Estate. Nel video il musicista dialoga in maniera disinvolta con gli ambienti dei musei maremmani.

"Non so se qualcuno prima di me abbia già avuto questa idea – conclude Lanzini –, ma è importante abbinare eventi di spessore ai luoghi culturali cittadini. Può essere utile a tutti, sia per vivacizzare la cultura che la città. Io userò il video per lo spettacolo, ma questo lavoro va a vantaggio sia mio che di Grosseto".

Con questa clip, il capoluogo maremmano sarà portato in tour, raccontato da uno dei più grandi musicisti d’Italia.

Steven Santamaria