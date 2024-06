Musica, danza e riflessioni sulla vita: "Anime e misteri nell’Esistenza"

"Anime. Misteri nell’Esistenza". E’ questo il titolo della giornata in programma sabato prossimo a Marina di Grosseto, nelle Terme Marine Leopoldo II a cura di Riccardo Ducci (musicista, compositore e ricercatore) e Maria De Fàtima Araùjo Nery (professoressa di pedagogia e psicopedagoga) per un evento organizzato da Debora Ferretti che metterà insieme musica, danza, introspezione e riflessioni con un solo obiettivo: dare gli strumenti giusti per portare equilibrio e benessere nella mente e negli stili di vita quotidiani.

Riccardo Ducci (alle 9.30) parlerà della Musica di Saturnia, metodo di composizione poetico-musicale di cui è autore, e poi (alle 16.30) spiegherà l’antico mistero legato al segreto di Sator da sempre al centro di innumerevoli interpretazioni.

Maria De Fàtima Araùjo Nery, invece, dirigente dell’istituto scolastico pedagogico "Creche Irmao Luiz", alle 11.30 parlerà della pedagogia dell’anima. In programma (alle 14.30) anche un momento di poesia, canto e danza con Matilde Giordano (ballerina e coreografa) e Chantal Mersi (cantante).

"Gli argomenti affrontati – dice Ducci – sono temi invariati ma oggi come non mai, in tempi che sin dall’antichità venivano definiti come estremi o ’la fine dei tempi’, prendono spunto dalle nuove scoperte della scienza e della tecnica applicate al pensare e al vivere dell’uomo".

L’appuntamento (che si conluderà alle 18) è aperto a tutti e per i genitori è previsto anche un servizio di tutor per i bambini con laboratori creativi, piscina, lunch e merenda. Sarà presente uno stand di produzione artigianale con creazioni di piramidi in argonite. Per informazioni è possibile telefonare al 351 - 5011809.