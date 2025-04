Musica da strada nel golfo. È il tempo delle street band nell’ambito del Grey Cat

FOLLONICAQuesto fine settimana le strade di Follonica si trasformeranno in un palco per una serie di concerti che attraverseranno tutta la città. Infatti, il 3 e il 4 maggio avrà inizio la 45ª edizione del storico "Grey Cat Jazz Festival" che quest’anno vedrà il debutto di una iniziativa che è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale: "Scorri…bande", ossia una kermesse di musica da strada che porterà in città alcune delle migliori street band del panorama nazionale. Le bande che parteciperanno a queste due giornate partiranno a suonare dalle 17.30 dalla centralissima piazza Sivieri. Sabato, ad aprire la manifestazione, ci saranno "la Girlesque Street Band" che è la prima band interamente al femminile della Toscana specializzata in musica dai ritmi funk-latin. Oltre a loro, ci saranno anche i "Funk Off" , storica formazione originaria di Vicchio di Mugello e diretta da Dario Cecchini. Questa band ha rivoluzionato il genere della musica da strada portando il loro repertorio funky e il jazz a una nuova dimensione espressiva. Domenica, invece, sarà la volta della "Fantomatik Orchestra", orgoglio musicale follonichese guidata dal trombonista Stefano Scalzi. Sviluppato proprio a Follonica nel 1983, questo progetto musicale propone un mix esplosivo di generi come soul, rhythm’n’blues, pop, etno e dance che insieme da vita a uno spettacolo musicale coinvolgente in cui il pubblico non si limita ad ascoltare, ma si mette anche a ballare. Ci sarà anche l’esibizione della "Magica Boola Brass Band" , street band ,composta da musicisti provenienti da Grosseto e Livorno, che propone musica funky e internazionale, insieme ai brani rivisitati seguendo le regole del repertorio di strada. Infine ci sarà la partecipazione anche della "Orchesta di Percussioni Bandão" . Quest’ultima è composta da 50 elementi e, durante i suoi 25 anni di attività, si è esibita all’interno di eventi prestigiosi come il concerto del Primo Maggio a Napoli, allo stadio Artemio Franchi di Firenze durante il festival "Rockin’1000" e al Jova Beach Party di Linate. La prima edizione di ’Scorri…bande’ sarà dunque una due giorni di festa e musica aperta a tutti che da’ inizio a una stagione culturale e musicale che troverai il suo culmine con gli appuntamenti estivi che svolgeranno all’interno del Teatro Fonderia Leopolda.Gabriele Pasquini