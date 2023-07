Musica , cultura e visite La Maremma si accende

Sarà una giornata all’insegna dei libri gialli e della musica andalusa a Capalbio. Oggi alle 18.30, alla Terrazza Il Frantoio si terrà "Giallo Capalbio", l’incontro letterario con Manuel Figliolini. L’appuntamento vedrà la partecipazione anche di Giacomo Faenza, con il suo libro "Ciao ciao commissario. Dove, senza rivelare troppo, si fanno incontri prodigiosi e Pirrone dà prova di grande acume". Successivamente all’Anfiteatro del Leccio, alle 21.30, ci sarà "Sevilla Flamenca", in omaggio a Filippo Nicosia, il diplomatico particolarmente legato a Capalbio e alla sua comunità. Nella bella cornice della Tenuta Il Sassone a Ribolla oggi alle 21.30 verrà rappresentato il Recital "Angeli e Guerrieri" per la regia di Francesco Tarsi. L’evento si svolge nella cornice della mostra di Simonetta Santarnecchi, da cui prende nome il Titolo del Recital che espone molte opere di pittura e scultura che trattano il tema delle visioni angeliche e dell’ eroismo dei guerrieri. Inizia invece il festival musicale dell’Antica Fattoria La Parrina, ad Albinia. Il primo appuntamento è oggi con il piacere della musica nella pittoresca cornice della "muccheria" dell’Antica Fattoria. La serata si concluderà con uno spuntino al chiaro di luna. Per "Le Notti dell’Archeologia", appuntamento al Museo civico archeologico Enrico Pellegrini di Pitigliano organizza alle 17 una visita guidata Lis (Lingua dei Segni Italiana), per non udenti. Alla Polveriera Guzman di Orbetello in programma alle 18 la serata "Tramonto in laguna". A Sorano visita guidata serale straordinaria dell’imponente Fortezza Orsini che domina il borgo con inizio alle ore 21.30. Al Belagaio di Torniella conferenza sul "Conte del Castello di Belagaio, Franco Grottanelli, chimico e scrittore" con Paolo Olivieri. Al Disco Village di Follonica infine arriva Ludwig. Ludovico Franchitti, classe 1992, è un rapper romano che in pochi anni è riuscito a raggiungere un grandissimo successo. Ha più di 220mila follower su Instagram e 572mila su TikTok e da poco è uscito il suo ultimo brano, "La stessa cosa".