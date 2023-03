Musica barocca Nella sala d’onore della Finanza

Dopo il successo di Giuseppe Gibboni, che ha suonato con l’Ort diretta dal maestro Diego Ceretta, Agimus organizza un nuovo grande evento per la stagione "La Voce di Ogni Strumento". Dall’atmosfera teatrale del Moderno passeremo alla maestosità della sala d’onore della Guardia di Finanza di Grosseto in piazza del Popolo, dove alle 17.30 di oggi, si esibirà l’"Ensemble Barocco Ars Regia". Questa originalissima formazione musicale è nata nel contesto del "Festival delle Viole" di Gerfalco nel comune di Montieri, primo festival in Italia dedicato alla Viola da Gamba, che dal 2011 anima il piccolo borgo medievale con concerti, workshop corsi di perfezionamento. Grazie al sostegno del comune di Montieri e del Parco delle Colline Metallifere, Ars Regia ha realizzato "I Canti della Terra" una serie di video dedicati al connubio fra natura e musica antica nei borghi della Maremma, un’alchimia di musicisti provenienti da varie esperienze musicali di cui fa parte Bianca Barsanti come soprano, Stefano Agostini, traversiere, Beatrice Bianchi al violino barocco, Alessandro Pierini, viola da gamba; Cristiano Cei alla tiorba e chitarra barocca e Dimitri Betti al cembalo. "La Voce di Ogni Strumento" è un progetto realizzato con il patrocinio e in partnership con il Ministero della Difesa e le caserme militari di stanza a Grosseto, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Grosseto Cultura, Lions Club e Pro loco di Grosseto. Parte del ricavato dei concerti sarà devoluto a: La Farfalla- Associazione Cure Palliative Loretta Borzi Onlus, Aipamm-Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferativa, Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo, Aism - Associazione italiana Scleros iMultipla, Compassion Italia, Avis - Associazione italiana Volontari del Sangue. Per informazioni: telefono 339.7960148; mail: [email protected] Biglietti: 12 euro 5 euro (Under 19), ridotto 10 euro per i tesserati Fondazione Grosseto Cultura e i possessori di carta fedeltà Conad. I biglietti sono acquistabili online su ticketgate.it.