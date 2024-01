Music & Wine. L’"irruzione" del Sommo poeta

ll festival internazionale "Music & Wine", organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, entra nel vivo con il suo terzo appuntamento. Oggi alle 17 nel Museo di Storia naturale di Grosseto saranno i personaggi femminili dentro e fuori la Divina Commedia ad essere protagonisti della simpatica piece dal titolo "Quella sagoma di Dante – tre donne alle prese con l’Alighieri" e sarà raccontata dall’attrice Matilde Gazzolo (nipote dell’indimenticabile Nando) e dal duo pianistico formato da Elena Buttiero e Anita Frumento.

Lo spettacolo nasce dall’unione di tre opere d’arte originali (una composizione musicale dell’800, un testo teatrale dei nostri giorni e alcune vignette umoristiche) che si uniscono e si rafforzano per far rivivere l’incanto e la potenza della Divina Commedia, strizzando l’occhio ad una sana e, solo a tratti, irriverente ironia. La parte musicale è tratta infatti da "La Divina Commedia: illustrazioni drammatico-musicali per pianoforte a quattro mani", una raffinata, vigorosa e romantica opera tardo ottocentesca del compositore genovese Cesare San Fiorenzo mentre i testi sono tratti da "Le donne di Dante" di Daria Pratesi, scrittrice teatrale e sceneggiatrice cinematografica, e narrano del sommo poeta attraverso le voci di Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei, Gemma Donati. Testi frizzanti e ironici raccontano un Dante quotidiano che, prima di essere "sommo" è innanzitutto uomo. Infine le vignette che verranno proiettate sono di Stefano Rolli, illustratore e disegnatore dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX, e rappresentano con satira divertente e garbata i personaggi della Commedia. Seguirà la presentazione dei migliori vini del territorio a cura di "Rosae Maris". Saranno presenti le cantine Tenuta Monteti con il proprio Tm Rosé, Fattoria Le Pupille con "Rosamati" e Tenuta Dodici con "Schiava d’Amore".

E’ necessaria la prenotazione telefonando al 333.9905662.