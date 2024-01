"Music Project", ci si può ancora iscrivere

C’è ancora tempo per iscriversi al Grosseto Music Project. Il progetto, realizzato da un giovane gruppo di ragazzi coordinati dall’associazione Escargot e finanziato dall’assessorato alla Cultura, prevede un contest musicale per band (dai 2 ai 7 elementi), delle masterclass formative gratuite e una festa finale della musica. Il tutto con l’obiettivo di arrivare a tutti i giovani che vogliono trovare spazi e opportunità per fare musica. La data di chiusura delle iscrizioni viene prorogata di dieci giorni, così da accogliere anche le giovani band che stanno nascendo proprio in occasione del contest. Sarà possibile quindi inviare entro mercoledì 24 la propria richiesta di partecipazione compilando il form presente sul sito www.grmusicproject.it. A seguito di numerose richieste, gli organizzatori hanno deciso inoltre di modificare il limite di età e geografico. Potranno iscriversi al contest musicale quindi anche le band che hanno un membro fuori quota per età (over 30 anni) oppure un membro proveniente da fuori provincia. L’altra novità riguarda le masterclass di approfondimento, che si arricchiranno della presenza di Michele Davitti (nella foto), storico bassista e fondatore della band Miwa, ma anche coach e counselor professionista, specializzato in corporate coaching. La sua masterclass avrà come argomento "La creazione e la gestione di uno spettacolo live".