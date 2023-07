"Music & Events Summer a Tirli: Note, cabaret e Castiglione in piazza del Popolo"

Tirli in festa. La piccola frazione di Castiglione, tramite la Proloco presieduta da Alessandro Cini, organizza una serie di eventi in musica che allieteranno paesani e turisti durante tutto il periodo estivo. Dopo il trofeo di "Palla Eh!" che ha dato il via alle feste stasera alle 21 ci sarà la processione di Sant’Anna. Una bellissima iniziativa in notturna con partenza dalla chiesa di Sant’Andrea fino alla chiesa di Sant’Anna. Sabato 29 si balla in piazza del Popolo con "Idea Music" dalle 21. Ricco il programma anche per il mese di agosto: sabato 5 concerto di "Le scimmie di Giada", performances in piazza del Popolo dalle 21. Domenica 13 agosto cabaret, musica e risate con il "Conte Max", serata offerta dal ristorante Il Leccio Moro e il ristorante Cacciatore. Lunedì 14 ci sarà invece una serata dedicata a tutti i tifosi della Fiorentina, organizzata proprio dal Viola Club di Tirli: "Radio Firenze Viola" trasmetterà la consueta trasmissione da piazza del Popolo di Tirli dalle 19 alle 21. Ferragosto in musica con la "Olivelli Band" sempre in piazza del Popolo alle 21. Gran finale il 26 agosto con l’orchestra "Max Paradise" che in piazza del Popolo chiuderà in musica l’estate tirlese fatta di musica e divertimento.