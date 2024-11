Museo diffuso Niccioleta. Al via la candidatura

Il Comune ha presentato al Ministero della Cultura un dossier per la candidatura del Museo diffuso di Niccioleta al Marchio del Patrimonio Europeo. Noto come "European Heritage Label", il marchio del Patrimonio Europeo è un riconoscimento comunitario finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale dell’Europa tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all’Ue. "L’impegno del Comune nella difesa della memoria va avanti con la partecipazione alla selezione per la candidatura al Marchio – spiega la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi – che ha visto i nostri uffici impegnati nella presentazione di un dossier articolato, per spiegare nel dettaglio il valore del Museo diffuso di Niccioleta, come custode della memoria collettiva europea, come testimonianza dell’industria mineraria del Novecento (si tratta infatti di uno dei pochi villaggi minerari perfettamente conservati) e poi come simbolo delle atrocità subìte durante la Seconda guerra mondiale dalla popolazione locale, segnata dalla gravissima strage nazifascista, con la fucilazione di 83 minatori".