Muore sull’Aurelia. Moto sequestrata per accertamenti

GROSSETOSarà rilasciato probabilmente già oggi il nulla osta alla sepoltura per Vincenzo Ingrassellino, il centauro di 55 anni morto nella tarda mattina di sabato lungo la variante Aurelia, dopo essere stato sbalzato dalla sua Ducati. Dopo la ricognozione cadaverica, infatti, non è stato reputato necessario eseguire l’autopsia. Mentre rimane sotto sequestro la moto del meccanico di Bagno di Gavorrano, che lavorava nell’autofficicna Tizzoni e Ciacci di Follonica. Sarano infatti compiuti ulteriori accertamenti sul mezzo, per capire se l’incidente possa essere stato causato anche da un malfunzionamento. Ingrassellino era andato a Piombino a ritirare la moto, insieme alla sorella, dove l’aveva portata per essere sottoposto a revisione. Entrambi stavano rientrando a casa, la sorella in auto e lui in sella alla Ducati, quando poco dopo l’uscita di Follonica Nord, Ingrassellino ha perso il controllo della moto e ne è stato sbalzando, andando a sbattere violentemente contro il guard rail. Niente da fare per lui. Sul osto sono intervenuti i sanitari del 118, era stata allertata anche l’eliambulanza Pegaso, che però è tornata indietro vuota.Non è escluso che il meccanico, molto noto in zona per la sua passione per i motori e nel mondo dei rally, sia stato colto da malore e per questo abbiamo perso il controllo della dueruote. La sorella avebbe raccontato di essersene accorta perché a un certo punto lo ha visto proprio ’volare’ in aria. Gli agenti della polizia stradale di Grosseto, che sono intervenuti sul posto e che stanno conducendo gli accertamenti, hanno controllato a lungo anche lo stato dell’asfalto per capire se all’origine dello sbandamento ci potesse essere stata una buca sull’asfalto o comunque un avvallamento. Situazione che però non sembrerebbere aver trovato riscontro. Molto cordoglio ha destato la morte di Ingrassellino sia nel suo paese che a Follonica dove lavorava.