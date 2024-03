Municipale: blitz sugli immobili abbandonati

Il primo bimestre dell’anno 2024 ha visto un intensificarsi dell’attività di polizia locale nelle varie materie di propria competenza. Grande l’attività anche all’interno di fabbricati abbandonati e caduti nel degrado. La Polizia municipale è sempre più attivia contro le situazione di degrado e di illegalità. Ulteriormente intensificata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte del nucleo operativo sicurezza. Gli agenti, che da tempo stanno attenzionando diverse aree del capoluogo, nei mesi di gennaio e febbraio hanno identificato 279 persone, eseguito otto perquisizioni e arrestato tre persone. Eseguiti anche 17 sequestri di sostanze di vario tipo quali hashish, cocaina ed eroina e 14 persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.

Anche sotto l’aspetto dell’immigrazione clandestina si registrano 12 fotosegnalazioni: per tre dei soggetti coinvolti è stata avviata la procedura per il rimpatrio, mentre quattro sono stati denunciati per occupazione abusiva di fabbricato. "L’impegno dei nostri agenti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – è incessante. I risultati che vengono raggiunti ogni giorno, con alcuni blitz in costruzioni abbandonate e con il contrasto allo spaccio di droghe, ne sono la conferma. I nostri reparti sono molto attivi anche per quanto concerne l’immigrazione clandestina, un lavoro portato avanti in piena sinergia con le altre Forze dell’ordine che presidiano costantemente il territorio comunale".