Mulino, via ai lavori di recupero. Arriva l’ok della Soprintendenza

Via libera all’intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle pale del Mulino spagnolo di Orbetello che nei mesi scorsi, causa maltempo, aveva perso due delle sue quattro pale. L’ok è arrivato dalla Soprintendenza che autorizza l’esecuzione. La data d’inizio dei lavori, che dovrà contenere il nome deve essere comunicata dal direttore dei lavori con ragionevole anticipo (almeno 10 giorni) e "si rammenta – sottolinea la Soprintendenza nell’autorizzazione – che qualora nel corso dei lavori intervenissero nuovi elementi (quali ritrovamenti o preesistenze di qualsiasi genere) o situazioni non previste dagli elaborati di progetto, dovrà essere presentata istanza al fine del rilascio di nuova autorizzazione per le opere in variante; si chiede pertanto una stretta collaborazione della direzione dei Lavori affinché informi con tempestività questo Ufficio sull’andamento dei lavori comprese le eventuali sospensioni e le riprese dei medesimi". La Soprintendenza, inoltre, "si riserva in corso d’opera di impartire tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno ritenute opportune al fine della corretta conduzione dei lavori ai fini della tutela del bene culturale".

Ora, dopo un lungo iter burocratico necessario a ottenere tutte le autorizzazioni, può iniziare la progettazione per avviare la sostituzione: "I soldi per l’intervento – dice il consigliere delegato ai Lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi – sono stati già stanziati, perciò adesso è possibile dare il via all’iter che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe portare alla sostituzione di tutte e quattro le pale. Abbiamo già richiesto i preventivi per la realizzazione e messa in opera dell’intervento, stiamo aspettando i riscontri e a breve affideremo i lavori".