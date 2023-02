"Muletto" e gru Sono già in partenza i corsi di formazione

Tutto pronto per i corsi di formazione per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature da lavoro organizzati da Cna Servizi. I prossimi appuntamenti formativi serviranno per ottenere o rinnovare l’abilitazione per l’uso del “muletto”, e la gru su autocarro. Per il carrello elevatore la lezione tecnico-pratica si svolgerà oggi dalle 8.30, nel cantiere della Nuova Gregori rettifiche, in via Aurelia Nord 177. Per gru su autocarro, la lezione teorica si terrà online martedì 28 febbraio, dalle 9 alle 13.