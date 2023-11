Motorini troppo rumorosi. Il sindaco Cerulli annuncia sanzioni

"Attenzione, quanto prima verranno effettuati dei controlli sulla rumorosità dei motorini". Con un annuncio dal profilo Facebook privato, il sindaco Arturo Cerulli promette maggiore attenzione verso chi, con scooter e mezzi troppo rumorosi oltre la soglia consentita, disturba la quiete pubblica passando a tutta velocità o facendo "rombare" il proprio mezzo. Un’usanza, quella dei motorini "smarmittati", che una volta veniva praticata solo nella giornata di Ferragosto in occasione del Palio Marinaro dell’Argentario. Che oggi si vede sempre meno in quell’occasione ma, seppur in modo diverso, non va giù a tanti cittadini durante tutto l’anno. "Mi rivolgo ai possessori (spesso giovani o addirittura minorenni) e ai loro genitori di stare attenti – sottolinea il primo cittadino – perché le conseguenze di avere un motorino che ecceda la rumorosità consentita potrebbero esser pesanti". Una "battaglia" già intrapresa da Cerulli nel 2015 e adesso ribadita con forza. E in molti, tra i cittadini di Monte Argentario, hanno apprezzato e commentato in maniera positiva l’iniziativa di Cerulli. "Bravo, era ora. Impossibile stare tranquilli sul lungomare", ha scritto qualcuno nei commenti. Andare in giro con motorini modificati o smarmittati, causando problemi di disturbo alla quiete pubblica, per molti adolescenti sembra diventata una pratica quasi obbligata. Ma c’è chi non la pensa allo stesso modo. Numerosi residenti del Promontorio si sono infatti lamentati, mettendo in risalto il problema del passaggio di questi mezzi "a tutto volume", soprattutto in alcune zone. C’è quindi da aspettarsi un conseguente aumento delle contravvenzioni contro certe "usanze", con multe salate per chi non rispetterà il codice della strada. Un avvertimento, una raccomandazione a far rispettare le leggi. Molto meglio, invece, sentire della buona musica, invece dei rumori molesti. "È giusto avvisare – commenta un altro residente – e far capire che la musica cambia. Vorrei portare all’attenzione che spesso i rumori molesti sono dati anche da moto di una certa cilindrata che a tutto gas vanno per le vie del paese, soprattutto in Panoramica, strada scambiata per rettilinei da MotoGp. Quindi, oltre a chi ‘trucca’, c’è anche chi fa il campione di velocità, con il rischio che se esce un animale o se una persona anziana attraversa all’improvviso poi piangiamo. Visto che ci sono le telecamere e che l’orario di certi passaggi è riscontrabile, perché non monitorare meglio?".

Andrea Capitani