Motivi di sicurezza. Skatepark smontato

Uno spazio di aggregazione per fare sport e per trascorrere momenti in compagnia, questo lo scopo iniziale dello skatepark nel Parco Centrale. Un luogo importante per la socialità giovanile e il divertimento condiviso ma che purtroppo si è dimostrato non all’altezza delle aspettative in termini di sicurezza. A fare luce sulla situazione il presidente dell’associazione Asd Balance, che ha ringraziato tutti i volontari che hanno smontato la struttura per evitare nuovi pericoli ai giovani skater. "A nome dell’Asd Balance e di tutta la comunità degli appassionati di skate – dice Maciej Vella –, voglio esprimere un sincero ringraziamento al gruppo di genitori volontari che con grande senso di responsabilità e dedizione, hanno scelto di intervenire per il bene di tutti gli utenti del nostro skatepark. Con impegno e determinazione, questi genitori hanno smontato una struttura che, pur essendo stata pensata come aggiunta positiva per il parco, si è rivelata un pericolo per gli skater, soprattutto per i più giovani". Vella spiega i motivi della pericolosità della struttura. "L’elemento era stato costruito senza l’adeguata cura – sottolinea –, utilizzando ghiaia che, ogni giorno, si riversava sulla pista, creando situazioni di rischio per chiunque ne facesse uso". Conclude lanciando un invito al Comune per creare uno spazio adeguato e sicuro per tutti gli appassionati di skateboard: "Come Asd Balance – dice Vella – chiediamo che venga implementata una corretta illuminazione in quest’area. Una misura così semplice ma fondamentale potrà contribuire a prevenire situazioni simili in futuro e garantire maggior sicurezza e serenità ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che vivono e amano questo spazio. Ancora grazie ai genitori per la loro preziosa collaborazione e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per il benessere della nostra comunità".

Viola Bertaccini