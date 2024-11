È morto Vasco Bigozzi, Grosseto dice addio a “Mister Jeans”

Grosseto, 3 novembre 2024 – Un amore sopra ogni altra cosa, quello per la famiglia, e una passione trasformata in lavoro, quella per la sartoria, tanto che poi tutti lo conoscevano come “Mister Jeans”. Sì, perché tutti conoscevano Vasco Bigozzi, titolare prima della “Bigozzi Jeans” e poi della “Sash”, azienda fondata con altri due soci. Bigozzi si è spento all’età di 83 anni, rapito da una malattia con la quale stava combattendo da tempo.

Di anni ne aveva 14, invece, quando per la prima volta mise piede all’interno di una sartoria in via Tripoli. Il mestiere lo affascinò subito e lo ha fatto poi diventare imprenditore. Non solo per la moda che cercava di seguire, ma anche con quella che iniziò a creare. Come, ad esempio, quella del marchio per bambini “Picnic” – una sua invenzione – che in breve tempo conquistò spazi sull’intero territorio nazionale con i capi in vendita nelle grandi catene. Un successo poi “copiato” da una concorrenza che lo fece traballare fino a presentargli un conto salatissimo: dovette cedere l’azienda, restando dipendente. Periodo difficilissimo, dal quale Bigozzi su risollevò prima con un lavoro di rappresentante e poi grazie agli incarichi che gli affidò la Mauren Skelly Bonini, società che seguiva brand importanti (come Calvin Klein) nell’alta moda. Alla moglie Pia, ai figli Monica e Marco, le condoglianze de La Nazione. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 4 novembre, all 15.45 al Cottolengo.