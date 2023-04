Muore schiacciato dal trattore, tragedia in campagna

Grosseto, 29 aprile 2023 – Tragedia in campagna nel comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto. Un uomo di 76 anni è rimasto schiacciato dal trattore mentre stava lavorando, in base a quanto ricostruito finora, nel terreno di una parente.

L’incidente agricolo è avvenuto intorno alle 12:20. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Massa Marittima, l'elisoccorso Pegaso 1, il personale della prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est e i carabinieri. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia.