Morto Luca Serafini dirigente di Coldiretti

Se ne è andato Luca Serafini, facendo sprofondare nel lutto la Maremma. Serafini aveva 52 anni ed era presidente dell’associazione Terranostra Toscana (era stato eletto nel settembre del 2018). La notizia della morte del dirigente di Coldiretti ha fatto in poco tempo il giro della Maremma e ieri Coldiretti Toscana che ha dedicato a Serafini anche un post sul profilo Facebook ufficiale ha commentato: "Ci stringiamo – dicono dall’associazione – al dolore della sua famiglia, ricordandolo sempre con il sorriso e impegnato nello sviluppo dell’Associazione Terranostra Toscana che ha guidato fino allo scorso ottobre".

Luca Serafini, molto conosciuto per il suo impegno a servizio degli altri e per la sua professionalità, era stimato dai colleghi e conosciuto in tutto io territorio maremmano. Serafini era anche titolare di un agriturismo a Montiano, in provincia di Grosseto, e di un’azienda agricola. Lascia due figli.