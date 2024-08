Si immerge per una battuta di pesca, ritrovato morto un fiorentino di 67 anni

Giannutri (Grosseto), 29 agosto 2024 – Si immerge in mare per una battuta di pesca e muore. Tragedia a Giannutri, dove un fiorentino di 67 anni è stato trovato senza vita in località Punta Secca.

L’uomo era disperso da ieri. Intorno alle ore 21 il nucleo sommozzatori del comando di Firenze, allertato dalla sala operativa del comando di Grosseto e su richiesta della direzione marittima di Livorno, è partito in direzione Porto Ercole. Imbarcata su un battello dei vigili del fuoco la squadra ha fatto rotta verso l’isola di Giannutri per cercare l’apneista scomparso.

La squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuta

Le operazioni di ricerca subacquea, coordinate dalla capitaneria di porto presente con due motovedette e un elicottero e con l’assistenza in superficie di un equipaggio della guardia di finanza, sono terminate alle ore 02:30 con il ritrovamento da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco del corpo senza vita dell’uomo. Il corpo si trovava adagiato su un bassofondale nella località Punta Secca.

Intorno alle 3 di notte, la salma è stata affidata alla capitaneria di porto.