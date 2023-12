Monterotondo: "Androgynus" apre la stagione

Prende il via oggi il cartellone teatrale di Comune e Fondazione Toscana Spettacolo (in collaborazione con Officine Papage) con "Androgynus", un appuntamento musicale portato in scena dal Progetto Glocal Sound, un mix di musicisti acclamati dalla critica come "sintesi ideale fra Battisti, Battiato, il glam rock e la moderna psichedelia".

Domenica 21 gennaio, invece, in scena il comico Marco Marzocca con lo spettacolo "Chi me lo ha fatto fare?", racconto senza filtri della sua vita, le trasformazioni, la carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Una vera e propria chiacchierata tra amici, un’ esperienza non scritta, ma vissuta tra una risata, una domanda, una barzelletta e un ricordo di vita. Sabato 3 febbraio il Teatro dell’Elce presenterà lo spettacolo "Lettera a Eichmann", tratto da "Noi figli di Eichmann" di Günther Anders. All’indomani della condanna e dell’esecuzione di Adolf Eichmann – uno dei principali esecutori materiali dell’Olocausto, processato in Israele nel 1961 – il filosofo tedesco Günther Anders scrive una lettera al figlio, Klaus Eichmann, esortandolo a fare i conti con la sua eredità morale. Giovedì 15 febbraio Massimo Venturiello porterà in scena "La prima indagine di Montalbano" di Andrea Camilleri. Venerdì 8 marzo spazio alla comicità con la compagnia Guascone Teatro, che presenterà al pubblico il suo "Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo". Ultimo appuntamento venerdì 12 aprile con "Le case del malcontento", spettacolo nato dalla collaborazione tra le compagnie toscane Atto Due e Murmuris, tratto dal romanzo di Sacha Naspini, che racconta un paese come tanti dell’entroterra maremmano, un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre e che ci somigliano, ma al contempo sono così lontani e universali. La storia di un paese nel quale ognuno è dato in pasto al proprio destino, con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni.