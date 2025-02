Monte Argentario, Enel investirà 14 milioni di euro in due anni

Monte Argentario (Grosseto), 24 febbraio 2025 - E-Distribuzione (gruppo Enel) investirà 14 milioni di euro nel 2025 e nel 2026 a Monte Argentario (Grosseto) dove nei giorni di Ferragosto 2024 ci sono stati numerosi blackout, a causa dei picchi di consumo elettrico dovuti alle alte temperature meteo. Enel, spiega una nota, ha in programma un potenziamento della "resilienza del sistema elettrico territoriale" con nuove linee interrate e rifacimento di alcuni tratti aerei, anche con sostituzione dei pali con sostegni di ultima generazione, per ottimizzare la 'magliatura' della rete ottenendo nuove linee trasversali e ulteriori chiusure in anello per circa 9 km. In caso di disservizio, il tratto danneggiato viene isolato e viene erogata elettricità dalle linee di riserva. Inoltre saranno posati due nuovi cavi sottomarini nella laguna di Orbetello, per la lunghezza di 12 km e protezione in armatura in acciaio, ottenendo un nuovo collegamento tra la cabina primaria Orbetello e lo snodo di Terrarossa, una cabina elettrica fondamentale nell'area in cui E-Distribuzione ha già sostituito le apparecchiature elettromeccaniche ed inserito tre nuove uscite di dorsali elettriche a cui seguirà la realizzazione di altrettante nuove cabine per lo smistamento dei carichi. Saranno allestite quattro nuove cabine secondarie con relative interconnessioni delle linee di bassa tensione per ottimizzare la distribuzione dei carichi nelle aree di approdo dell'energia elettrica. Gli interventi sono stati illustrati in un incontro con l'amministrazione comunale - presenti il sindaco Arturo Cerulli, l'assessore Silvano Scotto e i responsabili dell'ufficio tecnico - che "si è detta pronta a fornire tutto il supporto necessario a E-Distribuzione, affinché gli interventi prospettati possano essere realizzati in tempi rapidi, anche contribuendo, per quanto di competenza, al buon esito degli iter autorizzativi nei tempi auspicati".

"L'Amministrazione - ha commentato il sindaco Arturo Cerulli - è lieta di accogliere le proposte e gli investimenti che E-Distribuzione ha in programma di realizzare sul territorio comunale. Sono tutti interventi a fronte dei quali dovrebbe essere scongiurato, per il futuro, il ripetersi di eventi come quelli accaduti a Ferragosto scorso". Maurizio Costanzo