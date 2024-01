Mondo Convenienza. Accordo trovato

Un passo fondamentale per gli oltre 300 lavoratori toscani, tra cui 60 allo stabilimento di Scarlino, impiegati negli appalti consegna e montaggio di Mondo Convenienza. A partire dal primo marzo agli addetti delle ditte in appalto verrà applicato il contratto "Merci e Logistica", non più Multiservizi. Questo il contenuto dell’accordo, siglato a Roma (che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori) tra Ansi (Associazione nazionale servizi integrati) e Uiltrasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, che coinvolge oltre 350 lavoratori in Toscana, divisi tra Campi Bisenzio, Pisa e appunto Scarlino. "Dopo una vertenza durata mesi i lavoratori si trovano finalmente riconosciuta la lotta che hanno intrapreso con una ipotesi di accordo migliorativo delle loro condizioni di lavoro – dice Marco Sarlo, della Segreteria Uiltrasporti Toscana –. Il cambio di contratto, da multiservizi a merci e logistica, è un passo importante e necessario che dà una prospettiva a chi da anni lavora nel settore degli appalti di consegna e montaggio mobili".