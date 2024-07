Mobilità sostenibile. Torna il "Nautibus"

FOLLONICA

Da domani torna sulle strade di Follonica il servizio bus navetta flessibile, Nautibus, avviato lo scorso anno. Il servizio realizzato da Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Follonica resterà attivo per tutto il mese di agosto nelle fasce orarie 9-12 e 18-01. Le fermate consentono di collegare l’intera città dai suoi ingressi, al centro e al lungomare e sono le seguenti: Amendola 167, Amendola FS, Amendola centro commerciale, Massetana Parco Centrale, Bracci (centro), Dante, Zara pinacoteca e Cancellone ex Ilva.

Il servizio avrà partenze distanziate di 15-20 minuti e consente di dare vita a una mobilità sostenibile e funzionale per cittadini e turisti durante il periodo estivo.

"Quest’anno riprenderà il servizio Nautibus con alcune differenze – dice Eleonora Goti, assessora comunale alla Mobilità –. Il servizio aiuterà negli spostamenti cittadini e turisti, consentendo di decongestionare il traffico all’interno del centro cittadino e il disagio per la ricerca parcheggi. Renderà possibile parcheggiare le auto fuori dal centro, dove ci sono maggiori possibilità, e raggiungere il centro in pochi minuti. L’orario di servizio è stato esteso fino all’una di notte proprio per dare maggiore servizio a coloro che desiderano godersi una serata in tranquillità nel centro di Follonica". Da domani si parte con una tariffa minima di 1,30 euro "ma con la gratuità offerta dal Comune di Follonica tutti i venerdì – dice l’assessora –, un giorno strategico per la nostra città anche a livello commerciale. Chi ha l’abbonamento per l’autobus urbano può usufruire del servizio navetta. Il biglietto può essere acquistato nelle tabaccherie, nelle edicole oppure direttamente sulla navetta con la propria carta registrata sul cellulare. La bigliettazione ci consentirà, in un secondo momento, di analizzare l’utilizzo del mezzo e se si dimostra necessario migliorare il suo servizio in futuro".

"Il servizio quest’anno si configura come servizio integrativo del servizio Tpl, soggetto pertanto alla tariffazione – spiega Duccio Tesei, capo movimento Grosseto –. Il bus è di ultima immatricolazione, brandizzato e rispettoso dei canoni ambientali, per questo a metano. Rispetto allo scorso anno ha una capienza superiore, così da garantire il servizio anche nei momenti di massima richiesta".

Viola Bertaccini