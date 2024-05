"Mobilità e Ambiente" assume

L’azienda speciale del Comune assume. Argentario Mobilità e Ambiente, guidata da Silvia Sclano (nella foto) cerca infatti un ormeggiatore attraverso un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un addetto alle attività di ormeggio di natanti e imbarcazioni nel porto del Valle a Porto Santo Stefano, per la precisione nei pontili comunali della Darsena Arturo. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 17 per presentare la domanda che potrà essere consegnata a mano agli Uffici Amministrazione dell’azienda speciale, situati al piano terra della sede del Comune di Monte Argentario, oppure a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata (le info si possono trovare sul sito dell’ente. Si tratta della prima assunzione da quando l’azienda speciale del Comune ha preso vita. Queste le attività che dovrà compiere l’addetto: assistenza all’ormeggio di natanti e imbarcazioni ai pontili comunali situati nella Darsena Arturo all’interno del Porto del Valle di Porto Santo Stefano; eseguire operazioni di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni, assistendo i clienti e garantendo la sicurezza della navigazione; rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e le disposizioni del coordinatore o del responsabile; attività di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia dei pontili, per il mantenimento del decoro; pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente alle aree sopra citate; controllo continuativo e costante delle imbarcazioni e degli ormeggi con monitoraggio dei posti barca occupati e disponibili.