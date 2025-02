Missioni territoriali. Natura e obiettivi spiegati dagli esperti

La Maremma delle Idee oggi alle 18 riprende i suoi incontri nell’aula magna della biblioteca Chelliana (con ingresso libero e gratuito) con l’evento dal titolo "Cosa sono le missioni territoriali, a cosa servono e cosa potrebbero essere per la provincia di Grosseto?"

Le mission-oriented policies a livello locale si concentrano su obiettivi specifici per affrontare sfide del territorio, come la rigenerazione urbana, la transizione ecologica o l’inclusione sociale. Mobilitano risorse locali, coinvolgono enti pubblici, imprese, comunità e università per sviluppare soluzioni concrete che migliorino la qualità della vita e favoriscano lo sviluppo sostenibile della comunità.

Relatori saranno Michele Bottoni (Grosseto Città Solidale), Anna Rita Bramerini (direttrice Cna Grosseto), Gianluca Pallante (ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Mauro Schiano (già direttore del Centro studi della Camera di comemrcio) e Sergio Vasari (esperto di Pnrr della Presidenza del Consiglio dei ministri). Per informazioni telefonare al 320 - 9616302.