Miralli: "Sulla laguna servono progetti chiari e condivisi"

"Come Laboratorio riformista di Orbetello e della Costa d’Argento siamo intervenuti più volte anche sulla stampa per parlare dei problemi della laguna di Orbetello e su quelli che gravano sulla Cooperativa I Pescatori, ma non abbiamo avuto risposte".

E’ quanto dice Roberto Miralli, coordinatore del Laboratorio riformista, che torna su questo argomento in seguito alle ultime vicende.

"Adesso leggiamo dei rapporti complicati tra il Comune e la Cooperativa – dice Miralli –, ma la situazione dei Pescatori non può prescindere dalla situazione laguna, per questo abbiamo chiesto più volte un consiglio comunale aperto per discutere in modo trasparente e propositivo di piani industriali e programmazione dei lavori di bonifica e della valorizzazione della pesca tradizionale, ma anche della messa a norma dei moli e dei canali a suo tempo gestiti dal Genio civile".

"Nell’interesse della collettività – dice Miralli – servono progetti, che superino l’emergenza ed il mero assistenzialismo. Per questo a dicembre organizzeremo un incontro pubblico sulla laguna al quale inviteremo tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e privati, per sentire tutte le idee e le proposte. La situazione economica nazionale ed in particolare quella locale, richiedono interventi validi. Le occupazioni sono per lo più stagionali, in un periodo estivo sempre più breve con ammortizzatori sociali sempre più stretti, per questo bisogna sfruttare al meglio il nostro territorio. Inoltre chiediamo al Comune di prestare la massima attenzione al sociale ed alle associazioni che vi operano perché’ queste possano dare sostegno in questa congiuntura economica difficile".

Michele Casalini