Minori non accompagnati: firmato il patto di accoglienza per i nuovi ospiti della struttura di Valpiana

Continua il progetto per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di Valpiana di cui è titolare il Comune di Massa Marittima, con la Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo che opera come ente attuatore per la presa in carico dei beneficiari. I nuovi ragazzi arrivati all’interno della struttura hanno firmato il patto di accoglienza, alla presenza del sindaco Marcello Giuntini, del responsabile del progetto per l’ente Laura Rapezzi e dell’educatrice Liana Zakaryan insieme alla coordinatrice dell’ente attuatore l’assistente sociale Veronica Ferrari.

Il patto di accoglienza indica le regole, i diritti e i doveri reciproci e riassume gli obiettivi e le modalità della presa in carico dei ragazzi, per avviare il progetto di autonomia ed il percorso di autodeterminazione che viene definito periodicamente con l’équipe operante nella struttura.