Minacciata e picchiata per anni: marito condannato a 4 anni

L’ha minacciata e picchiata per anni. Nonostante indossasse il braccialetto elettronico per evitare che si avvicinasse di nuovo alla donna. E ora dovrà scontare una pena di 4 anni, 1 mese e dieci giorni, oltre al pagamento di 30mila euro di risarcimento. Si è concluso il processo celebrato con il rito abbreviato di fronte alla gup Cecilia Balsamo. La donna subiva botte e minacce dal 2016, quando l’uomo, un albanese di 39 anni, l’aveva colpita con un pugno al volto e dopo averla trascinata fuori dall’auto, aveva cominciato a prenderla a calci in mezzo alla strada. La donna, per anni, è stata picchiata dall’uomo: una sera tentò anche di strangolarla di fronte al loro bambino. Quella sera aveva cercato di colpirla anche con una padella. Solo allora scattò la denuncia per maltrattamenti: l’uomo fu condannato al braccialetto elettronico. Ma l’uomo lo disattivò e una notte ferì il nuovo compagno della sua ex con un forchettone. Per questo era stato portato addirittura in carcere.