Minacce col coltello. Arriva il Dacur

Minacciò, con un coltello a serramanico, una persona all’interno di una discoteca a Follonica. Il fatto è accaduto l’estate scorsa e l’uomo fu denunciato.

Ed è per questo motivo che il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha stabilito il divieto per di avvicinarsi alla discoteca e nelle sue pertinenze per un anno nei confronti di quell’uomo che invece di pensare a divertirsi in un locale durante la stagione estiva, si rese protagonista di un episodio sgradevole e soprattutto pericoloso.

Se non rispetterà il provvedimento di divieto, l’uomo rischia una condanna da sei mesi a due anni di reclusione oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20 mila euro. Il divieto di accesso alle aree urbane trae origine nel 2017 allorquando sono state introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico, ed esercizi pubblici. Com’è noto, tali ultime novità normative sono intervenute a seguito di un tragico episodio di "movida violenta", che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica. L’applicazione di tali misure rientra tra le numerose attività poste in essere dalla Questura, per la tutela e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia. Dall’inizio dell’anno, Il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha emesso 14 provvedimenti di Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) che sono stati eseguiti.