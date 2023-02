Migliaia di spettatori al Carnevaletto da Tre Soldi di Orbetello

Migliaia di spettatori alla prima uscita dei grandi carri allegorici del Carnevaletto da Tre Soldi. La manifestazione è organizzata dall’omonima associazione, con il patrocinio e il contributo del Comune. Sei i grandi e coloratissimi carri allegorici, con colori, effetti speciali, personaggi e satira politica. Sono stati allestiti dai rioni di Orbetello Centro, Neghelli gruppo carristi storici, Neghelli in Armonia, Scalo, Fonteblanda- Talamone ed Albinia. Centinaia le maschere presenti, singole e in gruppo, preparate con cura dalle tante sarte del paese, che, dopo la sosta forzata per il "Covid", sono tornate in attività cucendo dei vestiti molto belli e particolareggiati, anche del periodo spagnolo, medievale e risorgimentale. La tradizione del Carnevale si è dunque rinnovata sulle rive della laguna ed ha contributo e contribuisce a dare vivacità ad un periodo dell’anno abbastanza fermo turisticamente parlando. Ma la chiusura totale del centro storico, fin dalle prime ore del giorno, ha creato problemi ad alcune attività commerciali rimaste bloccate e semi chiuse. Nuova sfilata domenica prossima sempre alle 14,30. Il Carnevaletto andrà oltre il martedì grasso e "sfoererà" nel periodo della Quaresima.

Michele Casalini