Muore a 46 anni travolto da un pullman, addio a Michele Saragalia. Choc tra i passanti

Follonica (Grosseto), 17 settembre 2023 – Michele Saragaglia ieri sera era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un pullman di linea.

Michele, 46 anni, è morto sul colpo, troppo gravi le ferite causate dall’impatto col bus.

L’incidente è accaduto intorno alle 19.30 a poca distanza dal distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica.

Richiamati dalle grida di un passante, i vigili della squadra smontante sono usciti in strada e hanno prestato il primo aiuto con la verifica dei parametri vitali, mettendo in pratica le tecniche di primo soccorso sanitario in attesa del personale medico arrivato pochi minuti dopo.

Ma nonostante ogni tentativo, per Michele Saragaglia non c’è stato nulla da fare. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, prima di entrare nella rotonda stava pedalando all’interno della pista ciclabile che in quel punto è delimitata dalla segnaletica orizzontale. Non è chiaro il motivo per il quale ci sia stato poi l’impatto con il pullman che stava sopraggiungendo e l’esatta dinamica dovrà essere ricostruita dalla pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi.

La centrale del «118» aveva fatto intervenire l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Croce rossa italiana del comitato di Follonica e aveva attivato anche «Pegaso». Grande la commozione delle persone che si sono trovate sulluogo dell’incidente, con il corpo dello sfortunato ciclista che è rimasto a lungo sull’asfalto, coperto da un telo, in attesa che si concludessero i rilievi e arrivasse l’autorizzazione del magistrato per il suo recupero. Per ricostruire la dinamica potranno essere molto utili i racconti degli eventuali testimoni, oltre a quello dell’autista del pullman.