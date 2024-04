Metti una sera a cena con il Festival Resistente al circolo Khorakhané

Si avvicina la XXVI edizione del Festival Resistente che quest’anno si svolgerà da mercoledì 24 a a sabato 27 l 27 aprile al Bastione Molino a Vento, meglio conosciuto come Cinghialino, sulle Mura Medicee. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Grosseto ed è realizzata dal Circolo Arci Festival Resistente insieme a Isgrec, Anpi e numerose altre associazioni. Proprio per raccontare la storia e il programma del Festival, il circolo Khorakhané (via Ugo Bassi, 62 Grosseto) ha organizzato "A cena con …il Festival Resistente" un format aperto che, ogni settimana, vuole unire le associazioni del territorio in un momento conviviale. E oggi dalle 19.30, toccherà proprio ai volontari del Festival riempire questo spazio per farsi conoscere e per parlare del tema, dei contenuti di questa edizione e della campagna di raccolta fondi avviata in questi giorni. Si proseguirà poi con la cena alle 20 che prevede un piatto unico (costo 10 euro – prenotazioni al 3314779872) e a seguire alle 21.30 la proiezione del documentario "16mm alla Rivoluzione" di Giovanni Piperno (ingresso 4 euro).