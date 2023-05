Messa in rircordo dei preti della città

Si svolgerà oggi alle 18 la messa in ricordo di don Ugo Salti, don Enzo Greco e don Franco Bevilacqua. Don Ugo Salti fu parroco di Follonica a S. Leopoldo dal 1939 al 1981 e quindi per 42 anni. Durante la guerra come colonnello dei Partigiani e medaglia d’argento al Valor Militare fu punto di riferimento per tutta la città senza distinzione ideologica o politica. Don Enzo Greco, successore di Don Ugo, per 30 anni Parroco di S. Leopoldo, tutti lo ricordano per la Sua volontà di contribuire alla costruzione di un mondo migliore dove ci sia sempre il rispetto della persona. Don Franco Bevilacqua, sacerdote a 40 anni, era un bancario ed ebbe al quell’età la chiamata del Signore. Cognato di don Ugo Salti, infatti suo fratello Oscar era il marito di Lisetta Salti in Bevilacqua. sorella di Don Ugo, fu nominato Parroco di Fiano a Lucca.