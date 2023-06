Meet Music, ci siamo Weekend con la musica

Settima edizione del Meet Musica: il prossimo weekend a Follonica si esibiranno in contest 16 artisti dalle 19 al Casello Idraulico. "Il Meet Music torna a Follonica per la sua settima edizione – dice il sindaco Andrea Benini – reinventandosi ogni anno senza mollare nemmeno durante il periodo della pandemia. Luca Guerrieri ha affrontato non pochi ostacoli ma ha tenuto duro e il risultato è un evento che ogni anno riesce a cambiare e ad evolvere. Luca è un grande professionista e con il Meet Music ha creato un luogo di incontro, raccontando un mestiere poco conosciuto e dando a tanti giovani il modo di avere avere delle opportunità". "Il Meet Music è un progetto condiviso – spiega l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani –. Luca Guerrieri è arrivato l’anno dopo l’apertura del nostro teatro, con una sfida enorme: fare un luogo aperto e di opportunità. Nel corso del tempo questo progetto è cambiato e si è evoluto, ha aggiustato il tiro continuamente, facendo cose importanti".