Medicine per suor Mila. I farmaci raccolti sono adesso alla Caritas

MASSA MARITTIMA Consegnati a suor Mila i farmaci raccolti a Massa Marittima. Nei giorni scorsi sono stati consegnati alla Caritas Diocesana i medicinali raccolti durante le giornate di raccolta del farmaco, un’iniziativa che a Massa Marittima riscuote sempre tanto successo. L’importanza dei farmaci, soprattutto per le persone che non possono permettersi cure adeguate, è fondamentale. Presenti oltre all’assessora Grazia Gucci, la presidente del Rotary Club di Massa Marittima Anna Montemaggi che insieme alla Farmacia comunale e ad alcuni rappresentanti della Caritas hanno curato la logistica della raccolta dei farmaci nei locali della Farmacia comunale. Dopo i saluti di Renato Vanni e Giacomo Michelini della Massa Marittima Multiservizi, organizzatori dell’evento e di Vittorio Paris della sede territoriale del banco farmaceutico di Grosseto, sono stati consegnati a Suor Mila, intervenuta in rappresentanza della Caritas, un buon quantitativo di medicinali raccolti. L’appuntamento è al 2026 per la 26° edizione.