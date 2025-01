Medicina legale. Incendio nella sede

Misterioso episodio sul quale adesso sta indagando la Polizia accaduto a Villa Pizzetti dove un incendio ha danneggiato gli uffici della Medicina legale della Asl Sud Est, dove sono contenuti anche documenti importanti e riservati. Stando ad una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto nel locale nella notte di uno dei giorni in cui Villa Pizzetti era chiusa per le festività (quindi dal 24 dicembre) e avrebbe appiccato il rogo. Quanto accaduto è stato scoperto il 27 dicembre, alla riapertura degli uffici, e sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Questura. Ai primi è affidato l’incarico di capire le cause che hanno dato il via alle fiamme, ai secondi quello di portare avanti le indagini. Gli uffici riapriranno martedì.