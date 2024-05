"Mazzocco sa solo screditare"

"La campagna elettorale non si fa screditando le persone come fa Mazzocco sui social con frasi che scendono su piani che non sono quelli di confronto sui temi di Massa Marittima". Lo dicono Daniele Gasperi (Pci Colline Metallifere) e Fiorenzo Borelli (lista civica Massa Comune) dopo un post su Facebook in cui Paolo Mazzocco attacca "Vivere Massa", la lista che appoggia Andrea Vinciarelli (nella foto) come candidato sindaco. "Le modalità di Mazzocco sono note e visibili sulle pagine social e sono tanti gli attacchi personali che mettono alla gogna quando l’uno e quando l’altro – aggiungono –. Ora è toccato a Lorenzo Pozzo additato di essere iscritto al Pci. L’attenzione però non è equivalente alla corretta informazione. Non è così e se qualcuno si permette di scrivere che non è vero dice una falsità. Ma se anche lo fosse Lorenzo non è libero di scegliere pur essendo iscritto a un partito? Strano senso di democrazia". Gasperi e Borelli vanno oltre: "Da oggi lasciamo alla vostra aggressività chi vuole che diventi strumento di campagna elettorale, noi ci occuperemo stando con le persone, di esprimere e raccogliere idee, progetti, proposte per un programma indirizzato a migliorare la nostra Città e il contesto territoriale nella piena, completa e libera autonomia che è un nostro diritto. Poi c’è la questione di Massa Comune e anche su questa si vuole vendere fumo. È vero che Massa Comune è figlia di Galeotti ma quella bandiera, Paolo Mazzocco, l’ha tenuta alta solo per pochi mesi nel lontano 2009, poi è corso da una sponda all’altra, toccando mille sponde per poi arrivare all’unica lista di centrodestra che definisce civica ma che a suo fianco ha visto in questi giorni esponenti di Fratelli d’Italia. Da oggi Mazzocco potrà scrivere, leggersi e prendere qualche like sui social ma non risponderemo più perché impegno e energie vanno messe in altre e più importanti cose da fare – chiudono –. Di tempo non ce n’è molto e quello che c’è va utilizzato in qualcosa di meglio da offrire ai cittadini".