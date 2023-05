Mazzocco e Fedeli: "Su Radiologia è stata messa solo una toppa"

"A Radiologia si è messo una toppa come si è fatto e si sta facendo per altri servizi, ma il problema resta tutto". Così commentano Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli per il Tavolo della Salute. Per Mazzocco "questa organizzazione andava messa in atto già anni fa perché sono anni che la radiologia di Massa è in sofferenza questa sofferenza è stata, è e sarà una sofferenza per l’intero ospedale e per tutti i reparti". Per Fedeli invece l’Asl "ha messo solo una toppa sulla radiologia come ha fatto sugli altri servizi – ha aggiunto –. Si toglie da una parte per calmierare l’altra, ma il problema strutturale rimane. Una soluzione come questa non può che essere provvisoria anche per evitare di indebolire altri servizi alla persona. Pochi giorni fa durante il convegno dell’Anaoo proprio il Direttore generale D’Urso dichiarava che la carenza di radiologi era dovuta alla poca attrattività del presidi grossetani. Bene allora si dovrà lavorare per creare quelle condizioni che incentivino i professionisti a venire nei nostri presidi, rendendo appetibile l’offerta di lavoro negli ospedali e sul territorio della provincia di Grosseto".

Mazzocco e Fedeli rimarcano la necessità di dare risposte strutturali e non individuare soluzioni provvisorie per tutti i servizi e sulle dichiarazioni del sindaco che li accusa di atteggiamenti demagogici e strumentali rimandano al mittente le accuse "dato che si sta muovendo solo ora dopo anni". "Poi – dichiarano congiuntamente – su problemi come l’accoglienza al Pronto soccorso, l’utilizzo dell’ex Inam e sulle altre questioni che abbiamo posto non oggi ma da anni, prendendo offese e critiche gratuite, sono arrivati ad attuare le nostre proposte ed è questo che ci interessa e va a vantaggio di tutti i cittadini del territorio e poco ci interessano le chiacchiere fatte da chi è rimasto a guardare per anni".