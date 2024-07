Festa tutta la notte per Chiesa e Lucia Bramani: maxi torta, musica, fuochi d’artificio

Cinigiano (Grosseto), 21 luglio 2024 – Una festa che ha avuto come sottofondo la musica, con le canzoni pop più conosciute degli ultimi vent’anni. Si sono divertiti gli invitati al matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani. In una location da sogno, riconosciuta a livello internazionale.

Il Castello di Vicarello, location per matrimoni esclusivi in cui il bugdet base è di 140mila euro a salire per un matrimonio oltre le venti persone. Niente è stato lasciato al caso nell’allestimento.

C’era un tavolo lungo che ha ospitato gli sposi e i parenti più stretti. E poi ampi tavoli rotondi per gli invitati. Ogni tavolo rappresentava un segno zodiacale. Dentro il tovagliolo, il menu della serata. Candele e fiori bianchi, margherite in particolare completavano l’allestimento dei tavoli.

Ed è stata subito festa all’ingresso degli sposi, all’inizio della cena, con canzoni pop a tutto volume che hanno fatto scatenare gli ospiti. La cena è scorsa tra applausi e risate. Poi, a notte fonda, il taglio della maxi torta a strati.

Anche qui la zona del taglio e del brindisi era adornata da fiori bianchi. Il calciatore ha quindi aperto una magnum di spumante per il brindisi. Nel frattempo sono partiti i fuochi d’artificio e ancora musica.