Massimo Benedetti. Capitano del Palio

Nominato il nuovo capitano del Palio, sarà Massimo Benedetti. Ad annunciarlo il sindaco Arturo Cerulli in consiglio comunale, con Benedetti che prenderà il posto di Emilio Sclano. "Lui sta completando la squadra e successivamente il nuovo staff dell’Ente Palio verrà presentato – ha detto Cerulli –. Per il Comune ci sono anche nuovi incarichi di collaborazione: Marco Berogna per i progetti di videosorveglianza e miglioramento per la sicurezza dei centri urbani; Niccolò Mori per il piano di screening e prevenzione per la popolazione; Maurizio Pica per il costituendo consorzio della Laguna di Orbetello. Il precedente incarico di Pica per la costituzione della società in house, diventata poi azienda speciale, si è concluso visto il concretizzarsi dell’azienda stessa, composta da Luciano Serra, Cecilia Costagliola e Silvia Sclano. Dovrà essere nominato anche un direttore generale che sarà poi il responsabile dell’azienda".