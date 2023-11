Marras: "Idea vincente a due passi dal mare. Bene l’occupazione"

La Regione, con il suo assessore al Turismo, Leonardo Marras, definisce Acqua Village "un fiore all’occhiello del mondo del divertimento per il territorio". "Complimenti a tutto lo staff di Acqua Village Follonica per questo importante riconoscimento – ha commentato Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo –, che rende merito al grande lavoro portato avanti negli anni per far crescere la struttura che è diventata ormai punto di riferimento per la nostra costa e tra i protagonisti principali dell’offerta turistica della Maremma nord. L’idea di proporre attrazioni acquatiche a due passi dal mare si è consolidata nel tempo come vincente sia dal punto di vista turistico, che economico ed occupazionale. Per questo motivo – chiude l’assessore Leonardo Marras – il mio augurio a Marcello Padroni e alla grande famiglia di Acqua Village è che continui a svilupparsi, stagione dopo stagione, come fiore all’occhiello del mondo del divertimento in Maremma".