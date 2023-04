Marittimi, contratto da Artemare

Nella sede di Artemare Club è disponibile per la visione il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto privato e di navigazione non commerciale, sottoscritto da Ciu Unionquadri, Uni lavoro Pmi, Confsal Fisals e Asso Yacht, il primo accordo che disciplina in maniera organica una materia la cui trattazione era stata fino ad ora lasciata ad accordi riguardanti l’industria armatoriale generale o commerciale.

Fra le novità del nuovo Ccnl l’innalzamento delle retribuzioni minime, l’estrema flessibilità introdotta per rispondere alle esigenze di coloro che lavorano in un settore prevalentemente stagionale e caratterizzato da rapporti di lavoro contraddistinti da elementi di stampo familiare.