Maristella Lippolis presenta il suo lavoro "La notte dei bambini"

Maristella Lippolis presenta il suo ultimo libro, "La notte dei bambini". Appuntamento per oggi alle 18 alla "Libreria delle Ragazze" in via Fanti a Grosseto. Può un romanzo distopico, che per sua natura è senza speranza, diventare anche utopico, far intravedere una salvezza? Sì, se i protagonisti sono i bambini sopravvissuti all’Apocalisse. Maristella Lippolis, delicata scrittrice di relazioni e genealogie femminili, qui si misura con l’epica della catastrofe, con il racconto dell’orrore, della paura. Lo scenario che ha scelto è quello di Tauersiti, una città che adombra Roma, quello che ne è rimasto nel 2070.

Nubi grigie che producono piogge torrenziali, fumi tossici senza controllo, l’acqua dei pozzi avvelenata, povertà e fame ovunque nelle rovine della metropoli. Intanto, i droni cercano le persone da catturare. Nella fuga, Ella, la protagonista, trova Nurat, scampata alla caccia ai bambini. Perché alla catastrofe climatica se ne è aggiunta un’altra: non ci sono più nascite, la specie umana sta per estinguersi. Sarà in dialogo con l’autrice Donatella Borghesi.