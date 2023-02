Marina e Principina, la Proloco si rinnova Loretta Teresini è il nuovo presidente

Elezioni a Marina e Principina per il rinnovo del consiglio direttivo della Proloco. Con lo spirito di creare relazioni e sinergie ancora più connesse e competenti sul territorio, si è voluto aumentare il numero dei consiglieri dell’associazione, coinvolgendo operatori economici e turistici provenienti da vari settori rappresentativi delle due frazioni. In tutto nove i consiglieri eletti con le seguenti cariche: presidente Loretta Teresini, vice presidente Simona Mazzieri, segretaria Susanna Benucci, tesoriera Sabrina Angori, consiglieri Cesarina Bonamici, Federico Galli, Simone Guerrini, Silvia Lanini e Simona Mazzei. "Malgrado due anni segnati dall’emergenza pandemica – ha detto il presidente – vorrei ringraziare il Consiglio uscente che ha contribuito a far nascere e a sostenere importanti progetti culturali, come il San Rocco Festival e il campus creativo Dune, diventati ormai appuntamenti fissi della programmazione estiva e autunnale. Appassionante la collaborazione con i bambini e le insegnanti delle scuole di Marina, coinvolti nel progetto didattico artistico di tutela ambientale quale Le Nostre Radici, che vede protagonista la nostra pineta e i problemi ad essa legati". Senza dimenticare il progetto benefico "Calendario Orfeo", che permette di destinare al reparto Pediatria di Grosseto attrezzature mediche acquistate grazie ai contributi raccolti con la vendita del calendario. La Proloco di Marina e Principina ha dato spazio a molto altro, elaborando un fitto calendario da Pasqua a Natale, articolato tra eventi sportivi, mercatini, concerti, ma anche notti bianche con fuochi d’artificio, dj set e artisti di strada, iniziando così una preziosa collaborazione con l’associazione dei balneari.